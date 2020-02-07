Только Украина в СЕ голосовала против процедуры, которая выводит Кремль из-под санкционного удара

Украина стала единственным государством в Совете Европы, которое проголосовало против новой санкционной процедуры, которая фактически позволяет России избежать наказания за агрессию против другого государства.

Об этом говорится в статье "Несерьезные" преступления Путина: как Совет Европы обещает наказывать государства-нарушители".

Предварительное утверждение новой процедуры было главным вопросом январской сессии ПАСЕ, где ее приняли абсолютным большинством голосов. Окончательное ее утверждение состоялось на этой неделе во время голосования Комитета министров Совета Европы.

"Украина оказалась единственным государством, проголосовавшим против. Россия и еще несколько государств воздержались. Зато все (или почти все) те, кого принято причислять к друзьям нашего государства - поддержали новый санкционный механизм", - говорится в статье.

Речь идет в том числе и о председательствующей в Комитете министров Совета Европы Грузии.

Отмечается, что причиной такого голосования стало то, что Россия провела очень эффективную информационную кампанию, изо всех сил стараясь показать, что она против нового механизма.

Согласно новой процедуре, санкции на государство-нарушительницу накладываются только за "серьезные нарушения". При этом агрессия против другого государства "серьезным нарушением", по этой процедуре, не является.

"Нарушение пункта устава Совета Европы о том, что в основе организации лежит "мир, основанный на праве и международном сотрудничестве", не может быть основанием для запуска новой процедуры - в ПАСЕ было такое предложение от Украины, но его вычеркнули из решения", - говорится в статье.

Новая процедура, таким образом, фактически позволяет России избежать наказания.

"На практике у Совета Европы нет политической воли снова налагать на РФ любые санкции", - отмечается в статье.

"Европейская правда"