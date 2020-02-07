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Министр Малюська хочет ликвидировать 48 "партий-зомби"

Пятница, 7 февраля 2020, 15:58
Министр Малюська хочет ликвидировать 48 партий-зомби

Министерство юстиции подало иск к 48 партиям, деятельность которых не соответствует требованиям закона, с целью аннулировать их регистрации.

Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюська

Дословно: "В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии... Мы (Министерство юстиции - ред.) подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона".

Детали: В видео указывается, что основанием для ликвидации является невыдвижения политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

Украинская правда
Темы: партииМинюстКабинет министров
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