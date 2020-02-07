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18-летняя девушка несколькими выстрелами убила работника тира в Полтаве

Пятница, 7 февраля 2020, 16:35
18-летняя девушка несколькими выстрелами убила работника тира в Полтаве

Инструктора тира в Полтаве нашли убитым. Правоохранители считают, что смертельные ранения ему нанесла 18-летняя посетительница, причем сделала это несколькими выстрелами.

Источник: пресс-служба полиции Полтавской области

Дословно: "7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра".

 

Детали: По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Правоохранители задержали девушку. Ее действия согласно ч.1 ст.115 УК квалифицируются как умышленное убийство.

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Сейчас вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливает следствие.

Украинская правда

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Темы: полицияПолтава
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