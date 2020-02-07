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Трамп уволил Виндмана, эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Пятница, 7 февраля 2020, 22:31
Трамп уволил Виндмана, эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Источник: The Guardian

Заявление адвоката Виндмана Дэвида Прессмана: "Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду".

Детали: Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".

Напомним:

  • 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
  • Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
  • Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.

Украинская правда

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Темы: ТрампУкраинаСШАпрезидент
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