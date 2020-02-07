Трамп уволил Виндмана, эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Источник: The Guardian

Заявление адвоката Виндмана Дэвида Прессмана: "Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду".

Детали: Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".

Напомним: