Трамп уволил Виндмана, эксперта по Украине в Совете нацбезопасности
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Пятница, 7 февраля 2020, 23:31
Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.
Источник: The Guardian
Заявление адвоката Виндмана Дэвида Прессмана: "Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду".
Детали: Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".
Напомним:
- 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
- Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
- Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.
Украинская правда
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