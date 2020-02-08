Зеленский попросил у Папы Римского помощи

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Суббота, 8 февраля 2020, 12:46
Фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в Крыму и в России.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь президента: "Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине".

Детали: Президент отметил, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила о начале его официального визита в Ватикан.

Кроме Папы Франциска, он проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Украинская правда
Темы: Зеленский религия пленные Италия


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