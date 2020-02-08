Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский попросил у Папы Римского помощи

Суббота, 8 февраля 2020, 11:46
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в Крыму и в России.

Источник: Зеленский в Twitter

 
Фото пресс-службы президента

Прямая речь президента: "Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине".

Детали: Президент отметил, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Позже пресс-служба президента также сообщила, что во встрече участвовала первая леди Елена Зеленская.

Прямая речь президента: "Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе".

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток".

Детали: Также Зеленский и Папа Франциск обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

Президент подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развитии общества.

 

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила о начале его официального визита в Ватикан.

Кроме Папы Франциска, он проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийрелигияпленныеИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Зеленский
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: