Зеленский попросил у Папы Римского помощи

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в Крыму и в России.

Источник: Зеленский в Twitter

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Прямая речь президента: "Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине".

Детали: Президент отметил, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила о начале его официального визита в Ватикан.

Кроме Папы Франциска, он проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.