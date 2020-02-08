Зеленский попросил у Папы Римского помощи

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в Крыму и в России.

Источник: Зеленский в Twitter

Фото пресс-службы президента

Прямая речь президента: "Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине".

Детали: Президент отметил, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Позже пресс-служба президента также сообщила, что во встрече участвовала первая леди Елена Зеленская.

Прямая речь президента: "Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе".

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток".

Детали: Также Зеленский и Папа Франциск обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

Президент подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развитии общества.

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила о начале его официального визита в Ватикан.

Кроме Папы Франциска, он проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.