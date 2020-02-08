Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ

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Суббота, 8 февраля 2020, 13:58

Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску в течение всего 2020 года на условиях 2019 года.

Источник: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу, сообщает Интерфакс

Прямая речь: "Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год".

Детали: Козак также сообщил, что Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не может предоставлять скидок.

Он подтвердил, что "переговоры продолжатся на прежней коммерческой основе".

Прямая речь Козака: "Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании".

Справка: В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Что предшествовало: 24 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.

Украинская правда
Темы: Росcия Беларусь газ нефть


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