В РФ автобус с заробитчанами из ОРЛО попал в ДТП: трое погибли, 5 травмированы

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Суббота, 8 февраля 2020, 22:19

В Воронежской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое жителей ОРЛО, еще пятеро госпитализированы. 

Источник: пресс-служба прокуратуры Воронежской области,  

Детали: По данным ведомства, авария произошла в ночь на 8 февраля на 694 км автодороги М-4 "Дон" с участием микроавтобуса "MERCEDES-Benz Vito" с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля "МАN" (161 регион, Ростовская обл.) под управлением 45-летнего водителя.

Дословно: "В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще 5 пассажиров - мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу".

"Водитель "MERCEDES-Benz Vito" и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По предварительным данным, указанные лица направлялись в Москву для осуществления трудовой деятельности".

Детали: По версии следствия, причиной ДТП стал выезд микроавтообуса на встречную полосу движения. 

По сообщению онлайн-СМИ боевиков, жертвами аварии стали жители "ЛНР", а глава боевиков ОРЛО Леонид Пасечник выразил соболезнование семьям погибших. 

 
 
 
фото - пресс-служба прокуратуры Воронежской обл.

Украинская правда
Темы: Луганск Росcия ДТП жертвы


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