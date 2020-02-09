Трое пятилетних детей утонули на Запорожье

В Запорожском районе Запорожской области провалились под лед и утонули трое детей.

Источник: ДСНС, Полиция

Дословно: "Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ДСНС поступила информация, что в с. Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.)".

Детали: На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и руководство отделения полиции.

Дословно: "Предварительно установлено, что двое мальчиков и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей самостоятельно начали искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое малолетних умерли".

Детали: В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.