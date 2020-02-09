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Реформа прокуратуры: Обновление в регионах должно завершиться в мае

Воскресенье, 9 февраля 2020, 00:03
Реформа прокуратуры: Обновление в регионах должно завершиться в мае

Обновление состава всех областных прокуратур Украины должно закончиться в мае.

Источник: Замгенпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, что мы справимся (с проверкой профессионализма прокуроров - УП) до конца мая месяца.

Это будут только областные прокуратуры. А еще местные, тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров ... А там еще 5000".

Детали: Чумак отметил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за короткие сроки.

Узнать больше: Реформа прокуратуры: что спрятано за статьями президентского законопроекта?

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Темы: Офис генпрокурорареформыпрокуратура
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