ГПУ: Обновление областных прокуратур должно закончиться в мае

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 01:03

Обновление состава всех областных прокуратур Украины должно закончиться в мае.

Источник: Замгенпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, что мы справимся (с проверкой профессионализма прокуроров - УП) до конца мая месяца.

Это будут только областные прокуратуры. А еще местные, тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров ... А там еще 5000".

Детали: Чумак отметил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за короткие сроки.

Узнать больше: Реформа прокуратуры: что спрятано за статьями президентского законопроекта?

Темы: прокуратура реформы


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