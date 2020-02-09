С понедельника на мосту Патона в Киеве ограничат движение

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 12:12

С 10 февраля на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение крайними правыми полосами.

Источник: первый замглавы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА

Детали: Для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега, две полосы - в направлении левого берега. Движение грузового транспорта на мосту будет запрещено.

По словам Поворозника, ограничение движения введут для обследовании моста специалистами ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского" и в дальнейшем - для уменьшения давления на конструкции здания.

Дословно: "По итогам обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста".

Детали: Как отметил первый замглавы КГГА, город готов к проведению работ по реконструкции моста. 

Дословно: "Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - заявил Поворозник.

Украинская правда
Темы: дороги Киев


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