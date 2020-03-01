Пожар в жилом старинном здании в Одессе: эвакуировали более 40 человек
В Одессе в результате пожара в 3-этажном жилом доме пострадал один человек, с диагнозом отравление продуктами горения он госпитализирован в областную больницу.
Источник: ГСЧС в Одесской области, Думская
Детали: По данным спасателей, пожар произошел в ночь на 1 марта на ул. Греческой.
Дословно: Возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного жилого дома. Горела открытым пламенем квартира. С места пожара подразделением ГСЧС спасены 12 человек, эвакуированы путем самостоятельного выхода 30 человек".
"В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в ООКЛ".
Детали: О 00:38 пожар локализован, в 01:04 - ликвидирован на площади 50 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
По данным местных СМИ, пожар возник в одной из комнат коммунальной квартиры.
Движение по улице Греческой между ул.Пушкинской и Ришельевской было перекрыто.
Также в результате работ, проведенных спасателями, пострадала редакция издания "Первый городской", которая находится в указанном доме.
Дом №20 по ул.Греческой был возведен в 1832 году по проекту Франца Боффо, позже его реконструировали.