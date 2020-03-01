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Пожар в жилом старинном здании в Одессе: эвакуировали более 40 человек

Воскресенье, 1 марта 2020, 11:00
Пожар в жилом старинном здании в Одессе: эвакуировали более 40 человек
фото - "Думская"

В Одессе в результате пожара в 3-этажном жилом доме пострадал один человек, с диагнозом отравление продуктами горения он госпитализирован в областную больницу.

Источник: ГСЧС в Одесской области, Думская

Детали: По данным спасателей, пожар произошел в ночь на 1 марта на ул. Греческой.

Дословно: Возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного жилого дома. Горела открытым пламенем квартира. С места пожара подразделением ГСЧС спасены 12 человек, эвакуированы путем самостоятельного выхода 30 человек".

"В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в ООКЛ".

Детали: О 00:38 пожар локализован, в 01:04 - ликвидирован на площади 50 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По данным местных СМИ, пожар возник в одной из комнат коммунальной квартиры.

Движение по улице Греческой между ул.Пушкинской и Ришельевской было перекрыто.

Также в результате работ, проведенных спасателями, пострадала редакция издания "Первый городской", которая находится в указанном доме.

Дом №20 по ул.Греческой был возведен в 1832 году по проекту Франца Боффо, позже его реконструировали.

 
 
фото - ГСЧС Одесской обл.
 
фото - "Думская"

Украинская правда

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Темы: Одессапожар
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