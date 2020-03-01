Второй случай коронавируса зафиксирован в Беларуси

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Воскресенье, 1 марта 2020, 16:18

У жительницы Витебской области, вернувшейся из Италии, обнаружен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. 

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на сообщение Минздрава Беларуси 

Дословно: "Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV". 

"Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные. ".

Детали: Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.  Состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Всего, по данным Минздрава, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. 

Темы: Беларусь коронавирус здоровье Италия


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