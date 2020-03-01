Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр

Французский художественный музей Лувр закрылся на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Источник: пресс-служба Лувра в Facebook, АР

Дословно: "Совещание по поводу мер профилактики Covid-19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать вас в курсе событий".

Детали: Представитель профсоюза Лувра Андре Сакристин заявил Associated Press, что сотрудники музея обеспокоены риском заражения, поскольку в Лувр приезжают туристы со всего мира. По его словам, "риск очень, очень, очень велик".

Ранее французское правительство временно запретило все публичные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек.