Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр

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Воскресенье, 1 марта 2020, 17:45

Французский художественный музей Лувр закрылся на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.  

Источник: пресс-служба Лувра в Facebook, АР

Дословно: "Совещание по поводу мер профилактики Covid-19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать вас в курсе событий".

Детали: Представитель профсоюза Лувра Андре Сакристин заявил Associated Press, что сотрудники музея обеспокоены риском заражения, поскольку в Лувр приезжают туристы со всего мира. По его словам, "риск очень, очень, очень велик".

Ранее французское правительство временно запретило все публичные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: Франция коронавирус


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