В Турции отпустили часть сотрудников Sputnik

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Воскресенье, 1 марта 2020, 17:55

Трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik, задержанных в Анкаре, отпустили после допроса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Трех сотрудников, турецких граждан, допросили в связи с их материалом под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?". Речь шла о том, как Турция якобы "украла" в Сирии провинцию Хатай.

29 февраля у их квартир состоялись протесты групп из 15-20 человек. Люди скандировали: "Мученики не умирают, родина единая", а также обвиняли работников Sputnik в измене родине. 

Sputnik сообщил, что его работники обратились в полицию, однако стало известно, что их оставили под стражей.

Между тем в воскресенье в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Турецкая полиция проводит обыски в местном бюро новостного агентства, пишет Hurriyet.

Как сообщается, Бозтепе задержали в рамках расследования, начатого главной прокуратурой Анкары в соответствии со статьями 301 и 302 Уголовного кодекса Турции.

Темы: Турция Росcия медиа


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