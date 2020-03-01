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Турецкая армия разрушила военный аэродром в Алеппо

Воскресенье, 1 марта 2020, 17:21
Турецкая армия разрушила военный аэродром в Алеппо

Вооруженные силы Турции заявили, что разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации, говорится в сообщении. Удар по аэродрому нанесли в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.

Отмечается, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перекинуло всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".

Министерство национальной обороны Турции в воскресенье заявило о сбитии двух самолетов режима Башара Асада.

Темы: ТурцияСирия
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