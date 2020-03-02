Пит Буттиджич сошел с президентской гонки в США — CNN

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Понедельник, 2 марта 2020, 02:18

Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Бутиджич принял решение завершить свое участие в президентской гонке.

Источник: CNN со ссылкой на собственные источники

Детали: Бывший мэр города Саут Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свое участие в качестве кандидата в президенты США. Выборы нового президента запланированы на осень этого года.

Буттиджич успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина и оказался далеко позади лидеров.

 

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Подробнее о позиции кандидатов в номинанты от Демократической партии по Украине читайте в статье: Пять главных конкурентов Трампа: чего ждать Украине в случае смены президента США

Николай Донев, УП
Темы: США виборы


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