Коронавирус: в Севастополе женщина сбежала из-под карантина
Понедельник, 2 марта 2020, 03:29
Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на COVID-19, объявлена в розыск.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: У пациентки не было лабораторного подтверждения заболевания на коронавирус, она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".
На фоне этого в оккупационном правительстве обсуждают усиление ответственности за нарушение карантина.
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года. В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.