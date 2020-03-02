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Коронавирус: в Севастополе женщина сбежала из-под карантина

Понедельник, 2 марта 2020, 03:29
Коронавирус: в Севастополе женщина сбежала из-под карантина

Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на COVID-19, объявлена в розыск.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: У пациентки не было лабораторного подтверждения заболевания на коронавирус, она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

На фоне этого в оккупационном правительстве обсуждают усиление ответственности за нарушение карантина.

Напомним:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года. В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Темы: коронавирусКрым
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