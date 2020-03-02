Коронавирус: в Севастополе женщина сбежала из-под карантина

Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на COVID-19, объявлена в розыск.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: У пациентки не было лабораторного подтверждения заболевания на коронавирус, она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

На фоне этого в оккупационном правительстве обсуждают усиление ответственности за нарушение карантина.

Напомним: