Тесты персонала обсервации в Новых Санжарах станут известны в пятницу

У 48 украинцев, эвакуированных из Китая, не выявили признаков коронавируса, а результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, будут известны 28 февраля.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения с утра 27 февраля

Дословно: "Вчера стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов – отрицательные. Результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, станут известны в пятницу".

Детали: 24 февраля начался скрининг температуры у людей, въезжающих на территорию страны. Сейчас контроль температуры осуществляется в аэропортах, а также в определенных пунктах пропуска на западной границе страны. На этих пунктах работают эпидемиологи, бригады экстренной помощи.

Львовская, Черновицкая и Закарпатская области, к которым приходит больше людей из Италии, в ближайшее время первыми получат тест-системы для выявления нового коронавируса, а специалисты пройдут соответствующее обучение.

Сейчас в Украине около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов, 5 тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.

По состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2801 – летальные. Выздоровели уже 32897 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах (Италия – 400, Германия – 21, Франция – 17, Испания – 12, Великобритания – 9, Хорватия – 3, Австрия – 2, Россия – 2, Финляндия – 2, Швеция – 2, Израиль – 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония и Бельгия – по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.