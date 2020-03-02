На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили схему с деталями для ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запчастей сомнительного качества.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка СБУ разоблачила схему с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе".

Детали: По версии предварительного следствия, весной 2019 года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера стала коммерческая структура из Киевской области.

Но при проверке документации СБУ установила, что условия торгов были искусственно выписаны именно под конкретную бизнес-структуру. В частности, к тендеру были допущены только два участника – оба с признаками фиктивности.

Единственный конкурент фирмы-победителя связанный с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал.

Цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости, что привело к лишним расходам более 750 тысяч гривен государственных средств.

Кроме того, сертификаты на продукцию, которые должны были отвечать критерию производства в США, имели признаки фальсификации – в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

Отмечается, что использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендера, во время которых изъяли оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК продолжается.