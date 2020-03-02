В Киев впервые после метеорологической осени пришла весна

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Понедельник, 2 марта 2020, 11:25

Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5° С, что на 6,7° С выше климатической нормы.

По данным метеорологов, холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 8,4°С, а теплее всего – 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градусов.

В то же время осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

Что предшествовало: Метеорологи назвали причину аномально теплой зимы.

Украинская правда
Темы: погода


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