Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук о пропуске в РФ только по загранпаспортам: Стимул получить этот документ

Понедельник, 2 марта 2020, 11:13
Гончарук о пропуске в РФ только по загранпаспортам: Стимул получить этот документ

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что нововведение относительно поездок в Россию только по заграничным паспортам будет стимулировать украинцев к оформлению этого документа.

Источник: Гончарук на брифинге 2 марта

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, как повлияет нововведение на безопасность страны и на количество украинцев, которые ездят туда на заработки, Гончарук отметил, что пока об этом рано говорить, но у правительства есть определенные расчеты. Он отметил, что даст поручение Государственной миграционной службе отдельно прокоммуницировать этот вопрос.

Прямая речь: "Решение по этому поводу принято. Я думаю, что это приведет к тому, что у украинцев появится больше загранпаспортов. Это еще один стимул получить этот необходимый документ. Как это повлияет – покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы у нашей службы, которая отвечает за миграционную политику. Обязательно попрошу коллег, чтобы они скоммуницировали эту тему".

Что предшествовало: Согласно поставлением правительства, с 1 марта 2020 украинцы не могут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Только загранпаспорт.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

Валентина Романенко, УП
Темы: Росcияграницапаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Росcия
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: