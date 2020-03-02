Гончарук о пропуске в РФ только по загранпаспортам: Стимул получить этот документ

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что нововведение относительно поездок в Россию только по заграничным паспортам будет стимулировать украинцев к оформлению этого документа.

Источник: Гончарук на брифинге 2 марта

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, как повлияет нововведение на безопасность страны и на количество украинцев, которые ездят туда на заработки, Гончарук отметил, что пока об этом рано говорить, но у правительства есть определенные расчеты. Он отметил, что даст поручение Государственной миграционной службе отдельно прокоммуницировать этот вопрос.

Прямая речь: "Решение по этому поводу принято. Я думаю, что это приведет к тому, что у украинцев появится больше загранпаспортов. Это еще один стимул получить этот необходимый документ. Как это повлияет – покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы у нашей службы, которая отвечает за миграционную политику. Обязательно попрошу коллег, чтобы они скоммуницировали эту тему".

Что предшествовало: Согласно поставлением правительства, с 1 марта 2020 украинцы не могут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Только загранпаспорт.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.