СБУ: 30 кг кокаина чуть не завезли из Латинской Америки, хотели ввезти еще 500 кг

1863 просмотра
Понедельник, 2 марта 2020, 12:36

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в нашу страну международной транснациональной преступной группировкой более 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля в морпорт "Южный" в Одесской области из одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями.

В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с "высококачественным кокаином" общим весом почти 31 килограмм. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн гривен.

Позже сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки. В частности, было установлено, что часть ввозимого кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны Европейского Союза.

В ходе проведения контролируемой спецоперации правоохранители "взяли" в Киеве троих участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса.

Задержание произошло после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера для перевозки в ЕС.

Дословно СБУ: "По имеющимся данным, участники группировки планировали в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в нашу страну: почти 500 килограммов кокаина для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в контрабанде наркотиков".

Другие подробности: Операцию проводили Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, управление СБУ в Одесской области, Государственная таможенная служба и Государственная пограничная служба – под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.

Темы: контрабанда криминал порты Киев СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокурор сливал "королю контрабанды" Альперину секреты следствия - СМИ 27 февраля 2020, 16:32
Глава одесского админсуда фигурирует в переписке Альперина о подкупе должностных лиц – СМИ 27 февраля 2020, 11:53
Фирма сына Луценко фигурирует в деле ГБР о контрабанде леса – СМИ 27 февраля 2020, 10:20
Все новости
Главные новости
До 22° тепла: в Украину идет значительное потепление
Гончарук прокомментировал ужин с главой Офиса президента
Гончарук на слухи об отставке: Я никаких заявлений не писал
Насыщенная неделя Рады: земля, вопрос Кабмина, отчет правоохранителей
Все новости
тренд

Бургер с плесенью, бульдог на скейте и еще 7 удивительных рекламных кампаний

тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

исследование

Мужчины более склонны к сердечному приступу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів