Коронавирус в ЕС: уровень риска заболевания повысили до "высокого"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в Евросоюзе повысили уровень риска от коронавируса с "умеренного" до "высокого".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также сообщила о создании "группы по реагированию на коронавирус" для борьбы с распространением заболевания по всей Европе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.

Как известно, больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Италии - 1694, в Германии официально подтверждено 150 случаев.