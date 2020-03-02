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Полиция изъяла наркотиков на 110 миллионов гривен

Понедельник, 2 марта 2020, 14:10
Полиция изъяла наркотиков на 110 миллионов гривен

Столичные правоохранители в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба полиции Киева со ссылкой на руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, прокуратура Киева

Прямая речь Крищенко: "В общем в ходе спецоперации было изъято около 300 килограммов наркотических веществ – кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и другие наркотики, которые изготавливали злоумышленники и в дальнейшем распространяли. Кроме того, изъято более двух тонн прекурсоров. Общая стоимость изъятого по приблизительным оценкам составляет более 100 миллионов гривен". 

 

Детали: Отмечается, что в состав организованной преступной группировки входили 9 человек. Они оборудовали нарколаборатории и продавали наркотики через интернет на территории трех областей Украины.

Правоохранители во время "следственных экспериментов" установили маршруты перемещения наркотиков, выполнили 7 бесконтактных оптовых закупок наркосредств и осуществили 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых партий психотропов. 

 

Установлено, что каждый месяц мощности нарколаборатории позволяли фигурантам изготавливать от 80 до 100 килограммов психотропных веществ.

Правоохранители провели 20 обысков, в результате чего обнаружили мощную нарколабораторию, несколько складов, а также задержали 9 активных участников.

Организатором "бизнеса" оказался житель Киева, остальные участники группы – жители Чернигова, Киева и Киевской области.

Крищенко добавил, что в состав межрегионального группировки входили люди разного возраста, в том числе среди задержанных есть семья.

Во время обысков изъяли спецоборудование, наркотики, компьютеры, гаджеты, банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, которые использовали участники преступной группы, заметки о количестве сбытых наркотиков и записи о перемещении по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.

По данным прокуратуры, 7 задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой) УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители разыскивают других участников преступной группы.

Украинская правда

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Темы: полициякриминал
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