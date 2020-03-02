Полиция изъяла наркотиков на 110 миллионов гривен

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Понедельник, 2 марта 2020, 15:10

Столичные правоохранители в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба полиции Киева со ссылкой на руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, прокуратура Киева

Прямая речь Крищенко: "В общем в ходе спецоперации было изъято около 300 килограммов наркотических веществ – кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и другие наркотики, которые изготавливали злоумышленники и в дальнейшем распространяли. Кроме того, изъято более двух тонн прекурсоров. Общая стоимость изъятого по приблизительным оценкам составляет более 100 миллионов гривен". 

 

Детали: Отмечается, что в состав организованной преступной группировки входили 9 человек. Они оборудовали нарколаборатории и продавали наркотики через интернет на территории трех областей Украины.

Правоохранители во время "следственных экспериментов" установили маршруты перемещения наркотиков, выполнили 7 бесконтактных оптовых закупок наркосредств и осуществили 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых партий психотропов. 

 

Установлено, что каждый месяц мощности нарколаборатории позволяли фигурантам изготавливать от 80 до 100 килограммов психотропных веществ.

Правоохранители провели 20 обысков, в результате чего обнаружили мощную нарколабораторию, несколько складов, а также задержали 9 активных участников.

Организатором "бизнеса" оказался житель Киева, остальные участники группы – жители Чернигова, Киева и Киевской области.

Крищенко добавил, что в состав межрегионального группировки входили люди разного возраста, в том числе среди задержанных есть семья.

Во время обысков изъяли спецоборудование, наркотики, компьютеры, гаджеты, банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, которые использовали участники преступной группы, заметки о количестве сбытых наркотиков и записи о перемещении по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.

По данным прокуратуры, 7 задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой) УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители разыскивают других участников преступной группы.

Украинская правда
Темы: полиция криминал


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