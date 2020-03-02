Проезд в поездах пока не подорожал, но расходы не покрываются – министр

Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повысили, хотя планировали с 1 марта.

Источник: сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия 2 марта, Мининфраструктуры

Детали: Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+, но Министерство инфраструктуры пока не согласовало соответствующий приказ.

При этом министр заявил, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию.

Также, по его словам, железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 закона "О железнодорожном транспорте".

К тому же крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку на железнодорожном транспорте граждан льготных категорий.

Так, в 2019 году "Укрзализныця" перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, в то время как компенсировано лишь 136 млн грн или 12,8%.