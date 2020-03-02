Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Олимпийская чемпионка Баюл окончательно проиграла суд Украине и не получит $50 миллионов

Понедельник, 2 марта 2020, 15:03
Олимпийская чемпионка Баюл окончательно проиграла суд Украине и не получит $50 миллионов

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл проиграла в американском суде апелляцию по своему иску к Украине.

Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюська

Дословно: "В прошлый четверг (27 февраля - ред.) Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл.

Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "О иммунитет иностранных государств" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом".

Детали: Баюл в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 миллионов долларов. Среди других ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов.

Баюл жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передаче права на использование его имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

В 2018 году Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Тогда суд признал, что требования Баюл беспочвенны, а потому подлежат отклонению. После этого она подала апелляцию.

Справка: Оксана Баюл – украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины (1994 год).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судспортСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: