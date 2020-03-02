Олимпийская чемпионка Баюл окончательно проиграла суд Украине и не получит $50 миллионов

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл проиграла в американском суде апелляцию по своему иску к Украине.

Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюська

Дословно: "В прошлый четверг (27 февраля - ред.) Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл.

Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "О иммунитет иностранных государств" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом".

Детали: Баюл в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 миллионов долларов. Среди других ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов.

Баюл жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передаче права на использование его имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

В 2018 году Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Тогда суд признал, что требования Баюл беспочвенны, а потому подлежат отклонению. После этого она подала апелляцию.

Справка: Оксана Баюл – украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины (1994 год).