Рябошапка анонсировал новые расследования в отношении должностных лиц режима Януковича

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Понедельник, 2 марта 2020, 18:47

Офис генерального прокурора активизирует расследование дел против бывших чиновников режима беглого экс-президента Виктора Януковича, что должно сделать невозможным отмену по ним санкций Евросоюза.

Источник: генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рябошапки: "Мы сейчас сделали аудит дел по поводу подсанкционных людей. Большая часть из них передана в НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины, - ред.), которое пользуется доверием у европейских партнеров ... Мы уже проводили несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не замороженные, но активизированы и расследуются дальше".

Детали: Рябошапка отметил, что не все материалы, которые предоставлялись ранее Генеральной прокуратурой ЕС, подтверждали активность и результативность следствия по этим делам. Соответственно, европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры против некоторых представителей режима Януковича.

Генпрокурор сообщил, что его ведомство выступило с инициативой объявить в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся только в украинском розыске.

Почему это важно: Такие действия позволят применить к некоторым экс-чиновников специальную процедуру заочного осуждения, а также продолжить по ним персональные санкции.

Напомним

  • Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году.
  • В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались 11 фамилий. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение по их пересмотру.
  • В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева.
  • Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора Рябошапка Янукович розыск ЕС


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