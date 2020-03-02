Рябошапка анонсировал новые расследования в отношении должностных лиц режима Януковича

Офис генерального прокурора активизирует расследование дел против бывших чиновников режима беглого экс-президента Виктора Януковича, что должно сделать невозможным отмену по ним санкций Евросоюза.

Источник: генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рябошапки: "Мы сейчас сделали аудит дел по поводу подсанкционных людей. Большая часть из них передана в НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины, - ред.), которое пользуется доверием у европейских партнеров ... Мы уже проводили несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не замороженные, но активизированы и расследуются дальше".

Детали: Рябошапка отметил, что не все материалы, которые предоставлялись ранее Генеральной прокуратурой ЕС, подтверждали активность и результативность следствия по этим делам. Соответственно, европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры против некоторых представителей режима Януковича.

Генпрокурор сообщил, что его ведомство выступило с инициативой объявить в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся только в украинском розыске.

Почему это важно: Такие действия позволят применить к некоторым экс-чиновников специальную процедуру заочного осуждения, а также продолжить по ним персональные санкции.

Напомним: