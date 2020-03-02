Причиной взрывов на арсенале в Балаклее была не диверсия – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что основная версия о причинах пожара и взрывов на складе боеприпасов в г.Балаклея Харьковской области была политически ангажированной.

Источник: интервью Арахамии агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады - ред) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой.

Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований".

Детали: Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана. По его мнению "там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию".

Он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах. При этом, он заявил, что это было "серийно по всем складам".

Арахамия также сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.

Что было раньше: 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.

Напомним: Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.).