Простуженного Папу Франциска проверили на коронавирус

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Вторник, 3 марта 2020, 09:20

Папу Римского Франциска, который в последние дни болеет, проверили на коронавирус - результат теста оказался отрицательным.

Источник: римская газета Il Messaggero со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Проверка была профилактической, пишет газета, и состоялась на фоне распространение COVID-2019 в Италии, которая стала местом наибольшей вспышки вируса в Европе. По последним данным, число умерших от нового типа коронавируса возросло до 52, 1835 человек - заражены.

83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими в него был сильный кашель.

По данным газеты, когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса.

Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика. С самого начала болезни официальные лица заявляли, что Папа простужен, а оснований ставить другие диагнозы нет.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Италия церковь


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