Социологи выяснили, какой Церкви украинцы симпатизируют больше всего

Среди трех крупнейших Церквей Украины самое позитивное отношение наблюдается в случае Православной Церкви Украины.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, отрицательно – 5,4% (баланс положительного-отрицательного отношения составляет +55,2%).

Причем, во всех регионах Православная Церковь Украина имеет высокие показатели отношения; в частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной Церкви Украины (от 50% на Востоке до 69,6% на Западе; баланс отношения варьирует от +43,4% на Востоке до +67,9% на Западе).

Далее по этому показателю идет Украинская Греко-Католическая Церковь, к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно – 6,5% (баланс – +28,7%). Во всех регионах Церковь имеет положительный баланс отношения, хотя самое лучшее отношение – на Западе (баланс на Западе составляет +46,9% против +13-28,4% в других регионах).

Только в случае Украинской Православной Церкви Московского Патриархата прослеживается отрицательный баланс -2,2%. К этой Церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, 28% – отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на Западе (-19,4%), близкий к нулю баланс в Центре (-4%) и на Востоке (+ 4%) и плюсовой баланс на юге (+19,6%) и Донбассе ( +20,1%).

Среди предстоятелей основных Церквей также наилучшее отношение наблюдается в случае Епифания: 38,4% положительно относятся к нему, а негативно – 5,7%.

К Святославу положительно относятся 27,4% украинцев, отрицательно – 3,8%. У Онуфрия – отрицательный баланс доверия: положительно относятся 20,9% украинцев, отрицательно – 22,1%.

Дополнительно: Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 15 по 27 февраля 2020 года.

Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) социологи опросили 1223 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% – для показателей близких к 25%, 1,9% – для показателей близких до 10%, 1,3% – для показателей близких к 5%, 0,6% – для показателей близких к 1%.