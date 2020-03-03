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Дубилет отдаст целый квартал в центре Киева под приватизацию

Вторник, 3 марта 2020, 14:12
Дубилет отдаст целый квартал в центре Киева под приватизацию

В самом центре Киева чиновники планируют отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии.

Источник: Facebook-страница министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города".

Детали: Сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания.

Эти 4-5 зданий передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

Дубилет пишет, что почти каждое второе здание в центре Киева принадлежит в той или иной степени госорганам.

Вместе с тем, он не указал, о каких именно зданиях в центре Киева идет речь.

"Украинская правда" пыталась выяснить, о каких зданиях идет речь, однако в аппарате министра ответили, что предоставят информацию после того, "как проект успешно реализуют".

На вопрос, означает ли это, что о приватизации таких объектов станет известно постфактум, в аппарате Дубилета посоветовали "не волноваться".

Украинская правда

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Темы: ДубилетприватизацияКиевКабинет министров
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