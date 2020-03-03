Порошенко прокомментировал пение своего сына с российским рэпером

Экс-президент Петр Порошенко, комментируя видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне, которому подпевал его сын Михаил, заявил, что не влияет на решение сына.

Источник: Порошенко в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19. Вы все делаете полностью, звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить?

Я подчеркиваю, что я бы на этот концерт не пошел, но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым это Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию... а может, он и о Путине будет песню петь. Вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивать?".

Детали: Порошенко несколько агрессивно отреагировал на вопрос журналистки. Он с раздражением в голосе задал встречный вопрос: "Вы считаете, что правильно спрашивать сейчас позицию, что мой сын делал?".

Что было раньше: В сети появилось видео, на котором младший сын экс-президента Михаил Порошенко отрывается на концерте российского рэпера Face.

В 2017-м Михаил Порошенко надел кофточку друга с надписью "Russia", а потом отец его оправдывал.