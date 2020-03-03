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В оккупированном Крыму резко обмелели водохранилища

Вторник, 3 марта 2020, 14:56
В оккупированном Крыму резко обмелели водохранилища

В водохранилищах оккупированного Крыма на начало весны накопился меньший объем воды, чем в прошлом году.

Источник: Interfax.ru со ссылкой на так называемый "республиканский Гидрометцентр"

Детали: Суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока 29 февраля составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем на начало весны 2019 года.

В то же время, это на 15 млн кубометров больше, чем месяц назад.

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Темы: Крымвода
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