"Слуге народа" озвучили новых министров правительства Шмыгаля

На заседании фракции "Слуги народа" названы имена лиц, мужуть заменить некоторых министров в правительстве.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции СН, которое происходит при участии президента Владимира Зеленского названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров.

Так, министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранив вместо Оксаны Коляды назначат Михаила Бесараба;

министром финансов вместо Оксане Маркаровой назначат Игоря Уманского;

Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;

Минобороны вместо Андрея Загороднюка возглавит Андрей Таран;

министром энергетики вместо Алексея Оржель станет Иван Плачков;

министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилет будет назначен Олег Немчинов

Также, по данным УП, министр МВД Арсен Аваков останется на посту, но вицепремьром по силовым вопросам назначен не будет.

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