"Слуге народа" озвучили новых министров правительства Шмыгаля

На заседании фракции "Слуги народа" названы имена лиц, которые могут заменить некоторых министров в правительстве.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции СН, которое происходит при участии президента Владимира Зеленского, названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров.

Так, министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;

министром финансов вместо Оксаны Маркаровой назначат Игоря Уманского;

Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;

Минобороны вместо Андрея Загороднюка возглавит Андрей Таран;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет Иван Плачков;

министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;

министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмигаля планируют Алексея Чернышева;

министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;

Тимофей Милованов будет назначен министром агропромышленного комплекса;

Появится новый вице-премьер по АПК Олег Коростылев.

МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Появятся:

новый вице-премьер по ОПК Олег Коростылев ;

; новое министерство по спорту, которое возглавит Вадим Гутцайт.

Также, по данным УП, министр МВД Арсен Аваков останется на посту, но вицепремьером по силовым вопросам назначен не будет.

На своей должности также остаются

министр юстиции Денис Малюська ;

; министр инфраструктуры Владислав Криклий ;

; вице-премьер по информатизации Михаил Федоров

министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский..



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