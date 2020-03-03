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Нидерланды готовили военную интервенцию на Донбасс после катастрофы MH17 – СМИ

Вторник, 3 марта 2020, 20:08

Сразу после катастрофы рейса MH17 в Вооруженные силы Нидерландов имели конкретные планы по окружению зоны вокруг обломков самолета.

Об этом сообщает издание De Telegraaf, основываясь на интервью с командующим сухопутными войсками Мартином Вайненом, передает "Европейская правда".

Планирование операции в штабе вооруженных сил началось 20 июля.

"Вопрос был такой: у нас есть место катастрофы, на которое мы не имеем доступа. Как можно его обезопасить, чтобы была возможна репатриация останков? Разрабатывались различные типы операций. От осторожного до очень жесткого", - объясняет Мартин Вайнен.

Согласно плану, тысяча бойцов аэромобильной бригады были наготове, чтобы отправиться в Украину для обеспечения безопасности в зоне катастрофы, чтобы спасатели и судебно-медицинские следователи могли сделать свою работу. Нидерландские солдаты должны были получить поддержку от такого же количества австралийских коллег.

Нидерландские военные должны были отправиться в район катастрофы "только с тем, что поместится в их рюкзаках". Они должны занять позиции по всему району и удерживать их в течение нескольких дней.

Несмотря на лето и отпуска, найти персонал не представлялось трудным. Хотя в процессе реализации плана его разработчики и оставили много места для импровизации, в том числе и относительно того, каким образом солдаты могли добраться до востока Украины.

Однако, при успешной реализации, доказательства и останки должны были быть сохранены.

Зрешто. план был отменен Гаагой в последний момент, когда солдат поспешно возвращались с учений в Португалии для участия в операции на Донбассе.

Как известно, первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в збитті самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 растянется на 25 недель.

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Темы: MH17НидерландыДонбасс
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