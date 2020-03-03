В ОАСК не знают кто подал иск Гончарука

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Вторник, 3 марта 2020, 22:28

Страницу сайта Окружного административного суда Киева, на котором сообщалось об иске премьера Алексея Гончарука против спикера парламента Дмитрия Разумкова, удалили якобы до выяснения личности заявителя.

Источник: председатель Окружного административного суда Киева Вовк в Facebook

Прямая речь Вовка: "В связи с появлением на сайте Кабмина сообщение о том, что Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалась, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя".

Детали: Вовк заявил, что после обнародования пресс-службой ОАСК сообщение об иске сайт якобы не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать.

Что этому предшествовало:

  • Пресс-служба ОАСК сообщила, что в суд поступило заявление от имени Гончарука, в котором он требует запретить парламенту рассматривать его отставку.
  • Между тем прес-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила УП, что это неправда.
  • Впоследствии такую ​​же информацию обнародовали на сайте Кабмина.
  • После этого всего с сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука.

Украинская правда
Темы: Окружной админсуд Гончарук


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