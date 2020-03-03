В ОАСК не знают кто подал иск Гончарука

Страницу сайта Окружного административного суда Киева, на котором сообщалось об иске премьера Алексея Гончарука против спикера парламента Дмитрия Разумкова, удалили якобы до выяснения личности заявителя.

Источник: председатель Окружного административного суда Киева Вовк в Facebook

Прямая речь Вовка: "В связи с появлением на сайте Кабмина сообщение о том, что Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалась, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя".

Детали: Вовк заявил, что после обнародования пресс-службой ОАСК сообщение об иске сайт якобы не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать.

Что этому предшествовало: