США рассматривают запрос Турции о ракетной системе Patriot

В Госдепе США сообщили, что рассматривают запрос Турции о размещении двух ракетных систем Patriot вдоль ее южной границы с Сирией.

Источник: Спецпредставитель Госдепа США Джеймс Джеффри, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы понимаем потребности Турции и рассматриваем ее запрос по системам Patriot (американский зенитно-ракетный комплекс - УП)

Турция - член НАТО. Ее вооруженные силы в основном исполНаьзуют наше вооружение и военную технику. Мы хотим, чтобы оно было наготове, когда это будет необходимо".

Детали: Джеймс Джеффри также сообщил, что Анкара и Вашингтон осуществляют обмен разведывательными данными и обвинил режим Асада в попытках изменить демографическую ситуацию в Сирии.

Напомним: