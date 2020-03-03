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США рассматривают запрос Турции о ракетной системе Patriot

Вторник, 3 марта 2020, 23:39
США рассматривают запрос Турции о ракетной системе Patriot

В Госдепе США сообщили, что рассматривают запрос Турции о размещении двух ракетных систем Patriot вдоль ее южной границы с Сирией.

Источник: Спецпредставитель Госдепа США Джеймс Джеффри, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы понимаем потребности Турции и рассматриваем ее запрос по системам Patriot (американский зенитно-ракетный комплекс - УП)

Турция - член НАТО. Ее вооруженные силы в основном исполНаьзуют наше вооружение и военную технику. Мы хотим, чтобы оно было наготове, когда это будет необходимо".

Детали: Джеймс Джеффри также сообщил, что Анкара и Вашингтон осуществляют обмен разведывательными данными и обвинил режим Асада в попытках изменить демографическую ситуацию в Сирии.

Напомним:

  • По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.

Темы: СШАТурцияСирия
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