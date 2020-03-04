Борис Джонсон пойдет в декретный отпуск
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Среда, 4 марта 2020, 02:07
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пойти в декретный отпуск после рождения ребенка у его партнерши Керри Саймондс.
Источник: The Guardian
Детали: Борис Джонсон намерен принять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Симондс этим летом. Согласно законодательству, он имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка.
Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел, может возглавить правительство при отсутствии Джонсона.
Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущее пополнение в семье.
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