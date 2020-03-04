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Выборы США: Байден выиграл праймериз минимум в 8 штатах

Среда, 4 марта 2020, 07:46
Выборы США: Байден выиграл праймериз минимум в 8 штатах

В так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в по крайней мере в восьми штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс побеждает в крупнейшем - Калифорнии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Среди 14 штатов Байден побеждает в Массачусетсе, Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Его главный соперник сенатор Берни Сандерс стал победителем в трех штатах: Юте, Вермонте и Колорадо. Fox News и AP прогнозировали, что Сандерс победил и в Калифорнии.

В Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Не называя имени, Сандерс раскритиковал Байдена во время митинга со сторонниками в Вермонте, вспоминая его голосование 2002 года о разрешении на войну в Ираке и поддержку глобальных торговых соглашений, против которых Сандерс выступил против.

Американцы ждут результатов голосования в штатах Техас и Калифорния.

Напомним, Байден провалился на предварительном голосовании в Айове и Нью-Гемпшире, но стал вторым в Неваде и первым в Южной Каролине.

Темы: СШАвиборы
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