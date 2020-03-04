У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск

У юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты Андрея Антоненко (Riffmaster) - фигуранта дела Павла Шеремета, проводят обыск.

Источник: пост адвоката Маси Найема, Facebook-страница Free Riff, "Украинская правда"

Детали: Обыск проходит на основании постановления Печерского райсуда Киева по ходатайству следователя в связи с тем, что Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко и мог удалить информацию.

Маси Найем уверяет, что "это неправда – и это легко проверить".

Он отмечает, что Леонид Маслов постоянно освещал информацию по делу Андрея Антоненко и критиковал министра внутренних дел Арсена Авакова.

Из постановления суда не ясно, какую именно информацию мог удалить Маслов.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Украинской правде", что не уполномочен комментировать следственные действия.

Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.