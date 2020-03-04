У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск
У юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты Андрея Антоненко (Riffmaster) - фигуранта дела Павла Шеремета, проводят обыск.
Источник: пост адвоката Маси Найема, Facebook-страница Free Riff, "Украинская правда"
Детали: Обыск проходит на основании постановления Печерского райсуда Киева по ходатайству следователя в связи с тем, что Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко и мог удалить информацию.
Маси Найем уверяет, что "это неправда – и это легко проверить".
Он отмечает, что Леонид Маслов постоянно освещал информацию по делу Андрея Антоненко и критиковал министра внутренних дел Арсена Авакова.
Из постановления суда не ясно, какую именно информацию мог удалить Маслов.
Речь идет о записях во "Вконтакте".
Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Украинской правде", что не уполномочен комментировать следственные действия.
Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.
В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.
УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.