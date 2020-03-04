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У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск

Среда, 4 марта 2020, 08:59
У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск

У юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты Андрея Антоненко (Riffmaster) - фигуранта дела Павла Шеремета, проводят обыск.

Источник: пост адвоката Маси Найема, Facebook-страница Free Riff, "Украинская правда"

Детали: Обыск проходит на основании постановления Печерского райсуда Киева по ходатайству следователя в связи с тем, что Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко и мог удалить информацию.

Маси Найем уверяет, что "это неправда – и это легко проверить".

Он отмечает, что Леонид Маслов постоянно освещал информацию по делу Андрея Антоненко и критиковал министра внутренних дел Арсена Авакова.

Из постановления суда не ясно, какую именно информацию мог удалить Маслов.

 
 

Речь идет о записях во "Вконтакте".

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Украинской правде", что не уполномочен комментировать следственные действия.

Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.

Украинская правда

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Темы: Дело Шереметаобыски
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