Путин хочет подписать изменения в Конституцию в годовщину аннексии Крыма

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Среда, 4 марта 2020, 12:04

Президент России Владимир Путин планирует подписать изменения в Конституцию, которые должна принять Госдума РФ, в день незаконной аннексии Крыма.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на источники

Детали: Планируется, что 10 марта, его обсуждение состоится в Совете палаты в Совете Федерации, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме; на следующий день, 11 марта, законопроект одобрят в третьем чтении в нижней палате "рано утром, часов около 10", и тогда же состоится рассмотрение документа на пленарном заседании в Совете Федерации.

Затем, 12 марта, законопроект рассмотрят в региональных заксобраниях. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.

После этого законопроект подпишет президент. По словам источников РБК, это должно произойти 18 марта.

Президентские поправки уточняют, что после подписания президент отправляет законопроект в Конституционный суд. Тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае невыявления судом несоответствий проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля (в день рождения Владимира Ленина). При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Знать больше: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория:

  • В первом чтении законопроект Путина о поправках в Конституцию был принят 23 января.
  • В президентских поправках к законопроекту зафиксированы понятия бога, семьи (как союза мужчины и женщины) и государствообразующая роль русского народа и русского языка.
  • В президентских поправках также говорится, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". Предполагается, что норма об идеалах предков и вере в Бога в Конституции будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство.
  • Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции России норму о "защите правды о Великой Отечественной войне".

Темы: Путин Росcия


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