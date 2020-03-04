На Донбассе тяжело ранили бойца

Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе один военнослужащий из состава Объединенных сил потерпел тяжелого ранения.

Источник: сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов потерпел тяжелого ранения".

Детали: Отмечается, что с начала суток, 4 марта, с 6.20 в течение получаса боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции ООС неподалеку Крымского.

А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм у Орехова.

В обоих случаях военные ответили боевикам с вооружения, не запрещенные договоренностями.

Напомним: