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Зеленский: Дарю силовикам календарь, напомнить, что на дворе уже весна

Среда, 4 марта 2020, 15:42
Зеленский: Дарю силовикам календарь, напомнить, что на дворе уже весна

Президент Владимир Зеленский раскритиковал правоохранительные органы за недостаточную борьбу с коррупцией и отсутствие результатов в расследовании резонансных дел.

Источник: глава государства на внеочередном заседании Верховной Рады

Прямая речь: "Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна (в предвыборной программе команда Зеленского использовала слоган "Придет весна, сажать будем" -ред).

Второй - это Уголовный кодекс. Есть подозрение на то, что у некоторых его нет. К сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой. На встрече летом вы говорили: у нас все есть, нужна только политическая воля. Я вам ее дал. Нужно, вы говорили, отменить телефонное прав. Пожалуста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание.

У нас 6 органов, которые должны обеспечивать порядок, неужели не хватает еще одного?".

Детали: Среди достижений Зеленский отметил перезагрузку НАПК и возвращение наказания за незаконное обогащение, однако указал, что правоохранители "обещали победу над коррупцией, а сейчас пока даже не ничья".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленский
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