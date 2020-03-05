В Украину не пустили экс-солиста группы "Лесоповал": гастролировал в Донецке

Пограничники не пропустили в Украину двух россиян, которые незаконно посещали оккупированные территории.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП

Детали: В частности рейсом "Рига - Киев" прибыл пассажир, по которому сработала база данных. В ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что этот певец недавно гастролировал в оккупированном Донецке.

По данным УП, это бывший солист российской группы "Лесоповал" сейчас сольный исполнитель Сергей Куприк.

Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.

Пересечь государственную границу российскому флейтисту (по данным УП - Андрей Кривенко, участник одного из оркестров в странах ЕС - ред.) помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что он посещал территорию оккупированного полуострова АР Крым.

В обоих случаях россиянам отказали в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Справка: 46-летний Сергей Куприк - заслуженный артист Украины (звание присвоил второй президент Украины Леонид Кучма) и Российской Федерации, солист группы "Лесоповал" (1994-2008).