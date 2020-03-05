Полный людей микроавтобус поехал на красный и столкнулся с поездом на Закарпатье

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz с людьми, несмотря на красный сигнал семафора, пытался проскочить через рельсы и столкнулся с поездом на Закарпатье, в результате чего пострадали 6 человек.

Источник: Укрзализныця, полиция Закарпатской области в Facebook

Дословно полиция: "Около 5 утра водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет".

Детали: ДТП произошло в селе Бороняво, на железнодорожном перегоне Хуст – Бурштына.

Шесть пассажиров автомобиля в возрасте от 33 до 70 лет с травмами различной тяжести доставили в больницу города Тячев. Водитель и еще два пассажира отказались от госпитализации. Отмечается, что водитель был трезв.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Сообщается, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

По данному факту открыли уголовное производство части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.