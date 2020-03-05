Мэр погорел на взятке в Киевской области

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Четверг, 5 марта 2020, 13:06

На Киевской области полиция задержала на взятке мэра.

Источник: Национальная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным УП речь идет о главе горсовета Тараще Валерие Велиеве.

По данным следствия, мэр положительно решал обращения граждан за определенные "взносы".

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с предпринимателя тысячи долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города.

В частности, вынесение и рассмотрение этого вопроса на сессии в пользу гражданина.

4 марта оперативники совместно с прокурорами задержали мэра во время получения второй части неправомерной выгоды - 500 долларов США.

 

В подтверждение выполнения своих обещаний чиновник передал гражданину соответствующее решение сессии.

Ранее был задокументирован факт получения им первого "транша".

Мэра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Украинская правда
Темы: Киевская область взятка полиция


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