На железнодорожном вокзале в Киеве обещают новую зачистку МАФов

На станции Киев-Пассажирский планируют провести вторую волну демонтажа МАФов.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "До конца недели Укрзализныця начнет вторую масштабную волну демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский. Под ликвидацию подпадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала".

Детали: В Укрзализныце заявили, что в прошлом году ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади.

Теперь компания планирует снести 10 МАФов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек – в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.

Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив.

В "Укрзализныце" сообщили, что МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

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