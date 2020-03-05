Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На железнодорожном вокзале в Киеве обещают новую зачистку МАФов

Четверг, 5 марта 2020, 13:50

На станции Киев-Пассажирский планируют провести вторую волну демонтажа МАФов.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "До конца недели Укрзализныця начнет вторую масштабную волну демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский. Под ликвидацию подпадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала".

Детали: В Укрзализныце заявили, что в прошлом году ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади.

Теперь компания планирует снести 10 МАФов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек – в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.

Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив.

В "Укрзализныце" сообщили, что МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: