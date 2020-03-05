МВФ предоставляет $50 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.

Источник: BBC со ссылкой на МВФ

Дословно: "МВФ заявил, что выделяет деньги, которые помогут странам с низкими и средними доходами и слабой системой здравоохранения противостоять эпидемии".

Детали: Чрезвычайная мера связана с тем, что вирус быстро распространился за пределами Китая в более чем 70 странах.

Фонд заявил, что распространение коронавируса сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

Предыстория: