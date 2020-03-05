МВФ предоставляет $50 млрд пострадавшим от коронавируса странам
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Четверг, 5 марта 2020, 16:49
Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.
Источник: BBC со ссылкой на МВФ
Дословно: "МВФ заявил, что выделяет деньги, которые помогут странам с низкими и средними доходами и слабой системой здравоохранения противостоять эпидемии".
Детали: Чрезвычайная мера связана с тем, что вирус быстро распространился за пределами Китая в более чем 70 странах.
Фонд заявил, что распространение коронавируса сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.
Предыстория:
- Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП
- В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.
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