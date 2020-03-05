Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об обмене пленными: Мы передали список из 200 человек, некоторые могли уже умереть

Четверг, 5 марта 2020, 21:49
Зеленский об обмене пленными: Мы передали список из 200 человек, некоторые могли уже умереть

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в интревью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", которое цитирует пресс-служба ОП.

Прямая речь: "Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого.

Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами".

Детали: Зеленский также рассказал турецкому телевидению, что сейчас идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

По его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

Зеленский заявил, что во время встречи в нормандской формате он поднимал вопрос Крыма, но "все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе".

Он добавил, что "Крым для нас - стратегический вопрос".

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: