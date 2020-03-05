Зеленский об обмене пленными: Мы передали список из 200 человек, некоторые могли уже умереть

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в интревью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", которое цитирует пресс-служба ОП.

Прямая речь: "Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого.

Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами".

Детали: Зеленский также рассказал турецкому телевидению, что сейчас идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

По его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

Зеленский заявил, что во время встречи в нормандской формате он поднимал вопрос Крыма, но "все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе".

Он добавил, что "Крым для нас - стратегический вопрос".