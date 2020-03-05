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Шмыгаль: Медреформа будет завершена

Четверг, 5 марта 2020, 22:43
Новый глава Минздрава Илья Емец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу начатую Ульяной Супрун

Источник: Шмыгаль в эфире шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата. Поэтому разворот .. когда мы переплываем реку и проплыли 80% уже к берегу и принимать решения разворачиваться назад, или доплыть до конца, преодолеть эти 20% которых осталось. Конечно надо завершать реформу "

Детали: Шмыгаль отметил, что сейчас вопрос не в том, продолжать ли реформу, а как ее продолжать. Он отметил, что общее видение этого процесса с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.

Сам Емец заявил, что медицинская система должна быть реформирована. Он отметил, что розпосату реформу уже не остановить.

Новый глава Минздрава заявил, что он должен осуществить эволюцию реформы, чтобы ею были довольны и врачи, и пациенты. Он заверил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.

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Украинская правда

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Темы: медицинареформыШмыгальЕмец
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